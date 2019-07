MILAN NEWS – Accordo raggiunto e dettagli risolti nella trattativa tra Milan e Real Madrid per l’acquisto da parte dei rossoneri di Theo Hernandez.

Il difensore francese di origini spagnole sarà un nuovo calciatore del Milan da domani, ma già oggi Hernandez comincerà a conoscere la sua nuova realtà. Il terzino (fratello del più noto Lucas del Bayern Monaco) è sbarcato poco fa a Milano con un volo diretto dalla Spagna e si appresta a diventare una nuova risorsa per la difesa milanista.

Come riportato da Gianlucadimarzio.com, Hernandez arriva a titolo definitivo dal Real Madrid per una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Domani sarà il giorno delle visite mediche, previste in mattinata, e successivamente delle firme a Casa Milan che legheranno il difensore al suo nuovo club fino al 2024.

Inoltre l’esperto di mercato di Sky Sport ha svelato che già oggi nel tardo pomeriggio Hernandez potrebbe svolgere una prima parte dei controlli medici e atletici, da completare poi nella giornata di domani che sarà decisiva per le ufficialità.

Theo #Hernandez potrebbe anche iniziare più tardi una prima parte di visite mediche @acmilan #calciomercato @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) 1 luglio 2019

Hernandez, che nell’ultima stagione in Liga spagnola ha militato fino a dicembre a Madrid e poi per sei mesi in prestito alla Real Sociedad, è un laterale difensivo mancino considerato da Paolo Maldini in persona come un rinforzo ideale per il nuovo Milan, un laterale abile in entrambe le fasi e idoneo al progetto tecnico di mister Giampaolo.

Ufficiale: il Chelsea non riscatterà Higuain

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it