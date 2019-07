Non sono bastati di certo i cinque gol nei sei mesi giocati in Premier League per meritare una conferma. Il destino di Gonzalo Higuain si fa dunque nuovamente nebuloso.

Oggi il Chelsea, squadra che lo aveva preso in prestito oneroso a gennaio scorso dopo il suo addio al Milan, ha annunciato tramite un comunicato ufficiale di non aver voluto esercitare il diritto di riscatto di circa 35 milioni di euro per l’attaccante argentino classe 1986.

La società di Roman Abramovich, già piuttosto scettica in inverno alla richiesta di Maurizio Sarri di prendere Higuain per rinforzare l’attacco, ha confermato la volontà di non trattenere l’esperto calciatore ex Napoli, il quale da oggi è dunque nuovamente un elemento della rosa della Juventus.

Futuro tutto da decidere dunque per il ‘Pipita’, che tramite il suo agente-fratello Nicolas ha fatto sapere di voler giocare in Italia solo con la maglia della Juve, escludendo dunque un’ipotesi Roma, ma aprendo anche a nuove destinazioni estere. Non è da omettere l’ipotesi di una permanenza in bianconero visto che ad allenarlo sarà il suo mentore Sarri.

