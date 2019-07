CALCIOMERCATO MILAN – Mentre il Bayern Monaco annuncia ufficialmente l’arrivo del fratello maggiore Lucas, il difensore francese Theo Hernandez è sempre più vicino all’Italia.

Il calciatore classe ’97 sembra ormai prossimo al trasferimento al Milan, grazie alla rapida trattativa impostata dal duo Paolo Maldini e Zvonimir Boban volati diversi giorni fa a Madrid proprio per parlare con la dirigenza Real del calciatore in questione. Hernandez, secondo tutti i media internazionali ed italiani, ha trovato da tempo l’accordo con il Milan e, vista la volontà di seguire un idolo come Maldini, sarebbe pronto a questo cambiamento definitivo.

Milan, Theo Hernandez in arrivo: visite mediche domani

Calciomercato Milan, dalla Spagna conferme sull’arrivo di Theo Hernandez

La versione on-line del quotidiano spagnolo As conferma le ultime indiscrezioni: accordo totale tra Milan e Real Madrid sulla base di 20 milioni di euro, che dovrebbero essere pagate in diverse rate dai rossoneri, e visite mediche già programmate per Hernandez nella giornata di domani.

Dunque è confermato che martedì 2 luglio dovrà essere il giorno del secondo colpo di mercato in entrata del Milan per l’estate corrente: Theo Hernandez sbarcherà già oggi in serata nel capoluogo lombardo per dirigersi poi domattina alla clinica ‘La Madonnina’ dove effettuerà le visite mediche di rito. In serata dovrebbe invece arrivare l’ufficialità del trasferimento, con tanto di firma sul nuovo contratto che lo legherà almeno per cinque stagioni al Milan.

Decisivo, scrive As.com, l’incontro tra Paolo Maldini e l’entourage di Hernandez qualche giorno fa ad Ibiza, isola nella quale il difensore stava trascorrendo le vacanze estive. Il Milan ha definito oggi i dettagli, convincendo Hernandez proponendogli il posto da titolare come terzino sinistro. Tutto fatto dunque per questo ingaggio che costringerà il club a fare a meno di almeno due terzini mancini a scelta tra Rodriguez, Laxalt e Strinic.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

