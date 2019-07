Calciomercato Milan: Theo Hernandez trattativa ai dettagli, visite mediche nei prossimi giorni.

In attesa dell’ufficialità di Rade Krunic – può arrivare in qualsiasi momento, ha già fatto le visite -, il Milan è pronto a chiudere anche per il secondo acquisto: si tratta di Theo Hernandez, in arrivo dal Real Madrid.

L’operazione è nata nell’incontro con Florentino Perez di qualche settimana fa nella capitale della Spagna. Paolo Maldini ha poi incontrato il calciatore due domeniche fa ad Ibiza per presentargli il progetto. Il francese è rimasto impressionato da questo summit e ha subito detto sì. I rossoneri hanno trovato velocemente l’accordo coi Blancos sulla base di un prestito oneroso e obbligo di riscatto per una cifra totale di 20 milioni. Theo firmerà un contratto di cinque anni (non di sei come avevano ipotizzato in Spagna qualche giorno fa). Ora è atteso in Italia per svolgere le visite mediche.

Secondo la Gazzetta dello Sport di oggi, il francese sarà alla clinica ‘La Madonnina’ in questi giorni. Poi la firmerà sul contratto che, come già detto, lo legherà al Milan per i prossimi cinque anni. I rossoneri hanno così un nuovo terzino sinistro, ruolo che sembrava coperto da Ricardo Rodriguez, Ivan Strinic e Diego Laxalt. Il primo piace al Barcellona, mentre per l’uruguagio c’è un interesse del Torino ma nulla di concreto. Il croato, invece, che già conosce Marco Giampaolo, potrebbe rimanere e fare da riserva a Theo.

Tuttosport – Kessie, futuro in Premier? Interesse da tre club

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it