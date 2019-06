Calciomercato Milan: il Barcellona avrebbe contattato il club rossonero per chiedere informazioni su Rodriguez.

L’imminente arrivo di Theo Hernandez libera Ricardo Rodriguez, prossimo alla cessione. Non ha convinto il Milan, in particolare Paolo Maldini, che qualcosa di quel ruolo sa. E la scelta è ricaduta proprio sul francese.

Lo svizzero quindi si sta guardando intorno insieme al suo agente. Piace da sempre in Bundesliga, ma ora arrivano voci clamorose dalla Spagna. Secondo quanto riportato da Sport.es, il Barcellona avrebbe inserito Rodriguez nella lista degli obiettivi per la difesa. Ernesto Valverde ha chiesto un rinforzo sulla corsia mancina: Jordi Alba è una certezza e di recente ha rinnovato, ma manca l’alternativa. Lo svizzero rappresenta una buona soluzione, anche perché per caratteristiche ben si sposa con il mondo blaugrana.

Per quel ruolo il Barcellona ha seguito tanti giocatori nell’ultimo periodo. Da Junior Firpo del Betis Siviglia a Raphael Guerreiro del Borussia Dortmund; infine, il Barça ha sondato il terreno anche per Filipe Luis, in uscita dall’Atletico Madrid. Nessuna di queste tre operazioni è stata portata al termine. Ecco quindi spuntare l’opzione Rodriguez. Stando a quanto scrive il giornale spagnolo, molto vicino al mondo Barcellona, ci sono già stati dei contatti fra club.

I catalani avrebbero chiesto al Milan informazioni sul prezzo e la fattibilità dell’operazione. I rossoneri sono disposti a cedere e hanno fissato il prezzo a circa 15-18 milioni. Sport.es lo descrive come un difensore di qualità, di esperienza e personalità. Ha una grande tecnica, infatti Gennaro Gattuso lo considerava un regista di fascia. Al Milan però si aspettavano di più da lui soprattutto in fase offensiva. Non ha convinto, così come non hanno convinto Diego Laxalt e Ivan Strinic, anche loro in uscita. In arrivo invece Theo Hernandez, atteso per lunedì per effettuare le visite mediche. Firmerà un lungo contratto. Operazione complessiva da 20 milioni.

