#Ceballos scoppia a ridere quando gli fanno vedere che la gazzetta lo dà partente al Milan 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/wgy8OE52F6 — Alex D. (@AIexDeI) 1 luglio 2019

Uno dei calciatori di recente maggiormente accostati al Milan è il centrocampista spagnolo Dani Ceballos, talento classe ’96 che assieme al napoletano Fabian Ruiz è stato considerato uno dei trascinatori della Spagna Under 21 appena laureatasi campione d’Europa di categoria.

Il mediano del Real Madrid, cresciuto nelle giovanili del Betis Siviglia, è ritenuto in partenza da vari media italiani ed internazionali, tanto da essere stato di recente accostato ad alcuni club importanti. Il Milan, alla ricerca di un calciatore di primo piano a centrocampo, sembra molto interessato a Ceballos anche se non sarà facile strapparlo dal Real.

Intanto spunta in rete un video, ripostato su Twitter nelle ultime ore, che risale al post-partita di Spagna-Germania, finalissima dell’Europeo Under 21 giocatasi ieri sera a Udine. Nel sottopassaggio della Dacia Arena si può notare Ceballos fermato da un giornalista che gli mostra la prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi, che lo ritrae come vicino a dire sì al trasferimento al Milan.

La reazione di Dani Ceballos è tutta un programma: risata ironica e sguardo incredulo alla responsabile della comunicazione della Spagna, con il 23enne talento di Utrera che è subito passato oltre senza dare peso a questa indiscrezione. Un indizio che di certo non farà piacere al Milan e ai suoi operatori di mercato.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

