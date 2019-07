Dani Ceballos è l’oggetto del desiderio di molti club internazionali. Ma il Siviglia, dato per possibile destinazione, si è tirato indietro.

CALCIOMERCATO MILAN – Si continua insistentemente, da parte di alcuni media italiani ed esteri, a fare il nome di Dani Ceballos come vero e proprio ‘crack’ del mercato estivo 2019.

Il centrocampista spagnolo classe ’96, in forza al Real Madrid, ha appena stupito tutti con prestazioni molto importanti con la maglia della Nazionale spagnola Under 21. E’ stato lui infatti, assieme al calciatore del Napoli Fabian Ruiz, a trascinare per classe, maturità e leadership la giovane selezione iberica verso la vittoria continentale.

Siviglia, l’annuncio di Monchi su Ceballos

Il Milan è uno dei club spesso accostati a Ceballos, visto che la squadra di Marco Giampaolo è alla forte ricerca di un centrocampista di qualità e tuttofare, che possa giocare sia davanti alla difesa come regista basso, sia come intermedio o mezzala che dir si voglia.

Si cita dunque molto spesso il nome del talento ex Betis Siviglia, che però al momento è fermamente convinto di restare al Real per giocarsi le proprie carte. Ceballos ha fatto capire di non essere così convinto di passare al Milan, né in prestito né a titolo definitivo, operazione resa complessa anche per via delle cifre molto alte chieste dalla squadra madrilena.

Altro club interessato a Ceballos è il Siviglia, che avrebbe dato l’opportunità al calciatore di tornare dove è cresciuto calcisticamente. Ma oggi è arrivata la smentita del direttore sportivo Monchi: l’ex romanista, interpellato da elespanol.com, ha fatto sapere che Ceballos non è un obiettivo concreto: “Nessun contatto con Dani, non è mai stato un nostro obiettivo, non lo abbiamo trattato”. A meno di colpi di scena il futuro del centrocampista sarà a Madrid.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

