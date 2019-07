Calciomercato Milan, arriva Hernandez: via due tra Rodriguez, Strinic e Laxalt.

Il Milan ha deciso di puntare su Theo Hernandez per la fascia sinistra difensiva, l’operazione col Real Madrid è conclusa. Il giocatore ieri è arrivato a Milano, ha già completato le visite mediche e oggi dovrebbe firmare il contratto.

L’arrivo del talento francese classe 1997 comporterà delle inevitabili cessioni. Infatti, attualmente la squadra rossonera ha in organico altri tre terzini: Ricardo Rodriguez, Ivan Strinic e Diego Laxalt. C’è del sovraffollamento sulla corsia mancina della difesa, dunque la società deve vendere adesso.

Calciomercato Milan: chi parte tra Rodriguez, Laxalt e Strinic?

Rodriguez viene valutato non meno di 15 milioni di euro, la sua cessione può generale una plusvalenza a bilancio visto che il cartellino pesa per poco più di 7 milioni al momento. Ci sono club della Bundesliga, della Premier League e della Liga interessati. Il Milan attende offerte da valutare. Nei giorni scorsi si è parlato di un sondaggio del Barcellona, alla ricerca di una riserva del titolare Jordi Alba.

Anche Laxalt piace a diverse squadre, sia italiane che estere. In Serie A sembra essere soprattutto il Torino ad averlo messo nel mirino, dato che Walter Mazzarri lo può valorizzare nel suo 3-5-2. L’uruguaiano si trova bene a giocare come laterale di centrocampo, posizione occupata per anni al Genoa. Da terzino fatica un po’ di più, avendo qualche carenza in fase difensiva. Per quanto concerne Strinic, non risultano per ora sondaggi. Giampaolo lo ha già allenato alla Sampdoria e potrebbe valutarlo nel ritiro estivo. Il croato nell’ultima stagione non ha mai giocato, avendo perso tutta la prima parte per problemi di natura cardiaca. Si attendono le mosse della dirigenza nelle prossime settimane per capire chi lascerà Milanello.

