Calciomercato Milan: Biglia e Cutrone nell’operazione Veretout con la Fiorentina?

Quello di oggi può essere un giorno molto importante per il futuro di Jordan Veretout. Infatti, Milan e Fiorentina si incontreranno per cercare un accordo. Il centrocampista francese piace molto ai rossoneri, che da settimane trattano il suo acquisto.

Secondo quanto spiegato da Sportmediaset, il Milan formulerà l’offerta (forse definitiva) per comprare il giocatore. Sul tavolo possono essere messi anche i cartellini di Lucas Biglia e Patrick Cutrone, anche se servirà trovare un’intesa sulle valutazioni. Entrambi i calciatori piacciono a Vincenzo Montella, che li ritiene ideali per il proprio progetto tecnico-tattico. L’argentino può portare esperienza e carisma nel gruppo viola, mentre l’attaccante nato a Como può garantire un buon numero di gol.

Calciomercato Milan: quale futuro per Veretout, Biglia e Cutrone?

Sia Milan che Fiorentina possono mettere a bilancio delle buone plusvalenze con le cessioni di Cutrone e Veretout. Il club rossonero ha bisogno di migliorare i conti e alcune partenze sono necessarie in questa sessione estiva del calciomercato. Non a caso, si parla anche della possibile vendita di Gianluigi Donnarumma al Paris Saint-Germain.

Il problema sarebbe Biglia, che è nel bilancio rossonero pesa per circa 6,3 milioni e ha un ingaggio da 3,5 milioni netti annui. Sportmediaset ipotizza un’operazione di scambio alla pari sui 30 milioni con Cutrone e Biglia alla Fiorentina in cambio di Veretout, che approderebbe al Milan. Vedremo se saranno effettivamente questi i termini dell’affare. Siamo un po’ scettici, dato che nel calciomercato odierno ci sono prezzi pazzi e uno come Patrick dovrebbe valere non meno di 35 milioni, cioè 10 in più rispetto a quella che sembra essere la valutazione che viene fatta trapelare dai media.

News Milan, investimenti nel settore giovanile: Carbone ha una missione

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it