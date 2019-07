News Milan: Carbone nuovo responsabile del settore giovanile, verranno fatti investimenti.

Il Milan punta molto sul settore giovanile, ritenuto fondamentale per la crescita del club. E’ importante avere un buon vivaio nel quale far crescere giovani talenti che un giorno magari approderanno in Prima Squadra.

In questi anni il Milan ha promosso tra i “grandi” diversi ragazzi. Nella formazione titolare abbiamo visto, ad esempio, Gianluigi Donnarumma e Davide Calabria. Senza dimenticare Patrick Cutrone. In organico c’è anche Alessandro Plizzari, portiere classe 2000 che ha brillato nel Mondiale Under 20. E nel recente passato ci sono stati anche Mattia De Sciglio e Manuel Locatelli a trovare spazio, salvo poi essere ceduti.

News Milan: settore giovanile da rilanciare, la missione di Carbone

L’ultima stagione non è stata granché positiva per il settore giovanile del Milan, affidato a Mario Beretta da Massimiliano Mirabelli dopo il divorzio con Filippo Galli. Infatti, la Primavera è retrocessa in campionato. Un fallimento inatteso che ha portato la società a fare valutazioni diverse per il futuro. Infatti, da ieri il nuovo responsabile del vivaio è Angelo Carbone. A lui il compito di rilanciare un asset strategico per il club.

Carbone è al Milan da sette anni, inizialmente collaborava con Mauro Bianchessi nell’attività di base con Galli che invece si occupava della gestione agonistica. Come spiegato dal quotidiano Tuttosport, anche il direttore sportivo Frederic Massara sarà coinvolto nel rafforzamento del settore giovanile e nel lavoro di scouting. Ci sarà grande collaborazione, con Paolo Maldini e Zvonimir Boban che daranno massimo supporto. Verranno fatti degli investimenti, c’è l’obiettivo di riportare in alto la Primavera dopo l’umiliante retrocessione dell’ultima stagione.

Federico Giunti dovrebbe essere confermato come allenatore, ma l’organico della squadra cambierà parecchio. Inoltre verranno imposte delle regole rigide, per far capire ai ragazzi che al Milan bisogna avere un atteggiamento professionale. Niente scossoni negli staff tecnici presenti, si sta definendo quello della neonata Under 18 che rappresenta una categoria ponte tra l’Under 17 e la Primavera. Carbone a breve dovrebbe parlare anche con Marco Giampaolo, allenatore della Prima Squadra.

