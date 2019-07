L’amicizia tra Marco Giampaolo e Maurizio Sarri è molto forte. Ma quando si affronteranno Milan e Juventus sarà tutt’altra storia

MILAN NEWS – L’inizio del campionato 2019-2020 è ancora piuttosto lontano. Eppure in qualche modo il big match Milan-Juventus ha già avuto un primo prologo speciale.

Secondo quanto riportato da La Nuova Riviera, i due tecnici delle squadre rivali, ovvero Marco Giampaolo e Maurizio Sarri, si sono incontrati di recente per un appuntamento decisamente informale che è stato riportato dall’edizione on-line del quotidiano abruzzese. I due mister sono stati avvistati ad Acquaviva Picena, nella villa del tecnico bianconero, per una cena assieme a cui ha partecipato anche l’ex capitano dell’Empoli Daniele Croce, che ha lavorato con entrambi.

Giampaolo e Sarri vantano un feeling di tutto rispetto tra di loro, sia per la reciproca stima professionale sia per l’amicizia maturata nel settore tecnico-sportivo. Difatti fu lo stesso attuale allenatore della Juventus a proporre Giampaolo come suo successore all’Empoli nel 2015, altro attestato di stima decisamente positivo.

Milan-Juventus dunque è cominciata con un ricco antipasto, anche se quando sarà il momento di scendere in campo nella prossima Serie A ogni tipo di amicizia o confronto ironico sarà messo da parte: interessante è però il fatto che le due big italiane si siano affidate parallelamente a tecnici abili nel dare gioco ed identità alle proprie squadre, piuttosto che ad allenatori più ‘gestori’ di gruppo.

