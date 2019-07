E’ l’ora dell’ufficialità di Theo Hernandez! Il terzino francese è in sede per le firme con il Milan. Ecco gli ultimi aggiornamenti da Casa Milan.

MILAN NEWS – Già ieri sera Theo Hernandez ha cominciato ad assaporare la nuova realtà calcistica in cui è pronto a calarsi, quella milanista.

Il terzino francese è sbarcato a Milano nel pomeriggio e già in serata ha cominciato l’iter classico delle visite mediche di rito, così da anticipare i tempi relativi al suo ingaggio definitivo. Accordo ormai trovato da tempo tra il Milan ed il Real Madrid, sulla base di 20 milioni di euro, così come quello contrattuale tra i rossoneri ed il giovane terzino che intraprenderà una nuova avventura.

Le ultime news di Tuttomercatoweb.com informano che poco fa Theo Hernandez, accompagnato da parte del suo entourage, è giunto nella sede di Casa Milan per l’ultimissima parte burocratica che anticiperà il suo approdo ufficiale in rossonera.

Il difensore è a via Aldo Rossi per la prima visita istituzionale e per le firme sul contratto che dovrebbe legarlo per almeno cinque stagioni alla sua nuova squadra.

Si attendono novità a breve, già nel pomeriggio Hernandez dovrebbe essere annunciato come secondo colpo di mercato del Milan dell’estate 2019, dopo il primo acquisto che ha portato il nome di Rade Krunic.

Milan su Vignato: tre contropartite offerte al Chievo

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it