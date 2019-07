Il Milan è sempre interessato al classe 2000 Vignato del Chievo Verona. Pronta l’offerta con tanto di tre contropartite tecniche.

Uno dei cosiddetti ‘millennials’ più talentuosi del nostro calcio è sicuramente Emanuel Vignato, centrocampista offensivo già dotato di grande tecnica in forza al Chievo Verona.

Il ragazzo classe 2000 ha stupito tutti nel suo esordio da titolare in Serie A, durante Lazio-Chievo dello scorso campionato: gol e prestazione da incorniciare in uno stadio difficile come l’Olimpico di Roma, a conferma delle doti straripanti di Vignato, il quale oltre alla tante personalità ha fatto intendere di poter avere un futuro tutt’altro che banale nel calcio che conta.

Milan-Vignato, ecco l’offerta al Chievo

Da tempo il nome di Vignato è finito sul taccuino di alcuni grandi club italiani, in particolare su quello del Milan. La società rossonera non vuole solo andare a seguire e prelevare talenti di caratura già internazionale, ma anche ragazzi del campionato italiano meritevoli del salto di qualità fin da giovanissimi.

Il diciannovenne nativo di Negrar piace anche a Genoa e Juventus, ma i rossoneri sembrano aver messo la freccia preparando un’offerta concreta per il giovane calciatore.

Secondo il Corriere di Verona, il Chievo pretende almeno 8 milioni di euro per lasciar partire Vignato, ma il Milan starebbe pensando di far abbassare le pretese economiche dei clivensi con una proposta che possa comprendere l’inserimento di più contropartite tecniche, da girare in prestito o a titolo definitivo.

I calciatori pensati dal Milan sono: il difensore Mattia Gabbia, titolare dell’Under 19 azzurra e proveniente dal prestito alla Lucchese. Il terzino Gian Filippo Felicioli, che ha già giocato a Verona ma nella sponda Hellas.

Infine il 18enne Gabriele Bellodi, promettente stopper che però ad oggi sembra essere più vicino al Crotone. Il Milan dunque prepara la contro-offerta, convinto di poter inserire a breve Vignato nella sua rosa.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

