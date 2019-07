MILAN NEWS – Qualità, forza ed intraprendenza. Queste caratteristiche hanno fatto sì che Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, puntasse forte su Theo Hernandez come nuovo terzino sinistro rossonero.

Oggi il laterale classe ’97 di origine francese dovrebbe firmare ed essere ufficializzato come nuovo calciatore del Milan, per un affare da 20 milioni di euro. In molti si chiedono in realtà il motivo per cui una squadra come il Real Madrid, tra le più importanti e significative realtà calcistiche internazionali, abbia scelto di lasciare andar via un talento così elogiato ed apprezzato senza provare a trattenerlo.

C’ha pensato Tuttosport a spiegare come Hernandez, strappato qualche anno fa a caro prezzo ai rivali dell’Atletico Madrid, fosse giunto al ‘Bernabeu’ come un talento dal sicuro avvenire. Ma pare che il francese, dal carattere certamente non così semplice, si sia fatto prendere dall’ansia della competizione diretta con il brasiliano Marcelo e dalla pressione degli esigenti tifosi madrileni. Non è servito neanche il prestito alla Real Sociedad da gennaio a giugno scorso, durante il quale Hernandez solo raramente ha messo in mostra le sue qualità.

Niente a che vedere, per ora, con il fratello maggiore Lucas Hernandez, che all’Atletico si è reso protagonista di alcune stagioni eccellenti e che è stato da poco ingaggiato dal Bayern Monaco per la cifra di 80 milioni di euro. Il Milan spera di rilanciare il giovane Theo, che ha ancora tutto il tempo per rifarsi e dimenticare l’esperienza pressante e deludente di Madrid. Il suo futuro sarà rossonero con l’avallo di Maldini, uno che di difensori se ne intende.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

