Incontro tra Milan e Fiorentina per discutere del trasferimento di Veretout. Pranzo tra Maldini e Pradè oggi, si cerca l’accordo in questa lunga trattativa.

Non è un mistero il desiderio del Milan di mettere le mani su Jordan Veretout, centrocampista in forza alla Fiorentina. Da tempo è indicato come uno dei profili maggiormente graditi a Marco Giampaolo per rinforzare la mediana.

Oggi può esserci la svolta nella trattativa. Come rivelato dal giornalista Alfredo Pedullà di Sportitalia, c’è un pranzo tra Paolo Maldini e Daniele Pradé per trovare l’accordo. Il cartellino del giocatore viene valutato 25 milioni di euro dal club viola, che in linea di massima non vorrebbe inserire contropartite nell’affare. Invece il Milan potrebbe pensare di offrire un proprio calciatore. In questi giorno sono emersi i nomi di Patrick Cutrone e Lucas Biglia.

Anche il Napoli è sulle tracce di Veretout e sta pensando di mettere sul piatto almeno una contropartita tecnica. Alla Fiorentina sembrano interessare Marko Rog e Ounas. La Roma, che ha appena preso Amadou Diawara proprio dal Napoli, appare un po’ defilata ma comunque mai da sottovalutare. Anche perché altre fonti hanno confermato l’offerta giallorossa da circa 3 milioni annui che ovviamente tenterebbe il francese.

Redazione MilanLive.it

