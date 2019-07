Ceballos non ha un rapporto positivo coi suoi agenti, motivo per il quale il trasferimento dal Real Madrid potrebbe saltare. Milan interessato, ma trattativa difficile.

Continuano le indiscrezioni sul futuro di Dani Ceballos, talento del Real Madrid più volte accostato al Milan. Con un cartellino valutato 45-50 milioni di euro, una trattativa di trasferimento è tutt’altro che semplice.

Nelle ultime due stagioni il centrocampista classe 1996 ha avuto poco spazio con Zinedine Zidane e nella prossima vuole giocare con continuità. Dopo l’ottimo Europeo Under 21 giocato con la Spagna, Ceballos si sente pronto per essere protagonista. Non gli dispiacerebbe essere impiegato con costanza con addosso la maglia blanca, ma i piani dell’allenatore francese sembrano essere diversi.

Ceballos, tensioni con gli agenti: Real Madrid e Milan che faranno?

Intanto il quotidiano Marca rivela un retroscena interessante. Sembra che i rapporti tra Ceballos e i suoi agenti non siano buoni. La procura dell’agenzia Bahía Internacional scade nel giugno 2020 e il calciatore preferirebbe essere eventualmente ceduto nella prossima estate, così da non far guadagnare adesso soldi agli attuali procuratori. Il Real Madrid ha compreso la situazione e, avendo buona considerazione del ragazzo, potrebbe aprire al trasferimento in prestito per una stagione per poi riaccoglierlo e valutare il futuro.

Se dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile da 45-50 milioni, per il club madrileno sarebbe difficile rifiutare. E lo stesso Ceballos forse si convincerebbe a partire, anche se l’operazione arricchirebbe gli attuali agenti, che chiaramente spingono per la cessione immediata. La soluzione più gradita al ragazzo sembra essere quella del prestito annuale per poi tornare al Real Madrid, dove sogna di affermarsi. Da vedere se il Milan possa accettare eventualmente di prendere Dani con la formula del semplice prestito secco (molto difficile) senza avere almeno un diritto di riscatto o se sarà un’altra società a trovare l’accordo accettando di valorizzare il centrocampista per poi restituirlo al club di appartenenza. In Spagna si parla di un interesse di Betis e Siviglia, che potrebbero dire sì ad una condizione del genere.

