CALCIOMERCATO MILAN – ‘Theo Hernandez day’, parte due. Ma siamo già agli sgoccioli. Come riferisce Alfredo Pedullà attraverso il proprio sito, il secondo acquisto del Milan ha infatti già completato la seconda parte delle visite mediche in programma quest’oggi alla clinica La Madonnina. Piena idoneità ovviamente e tutto pronto: adesso si attende soltanto la firma sul contratto quadriennale, poi seguirà l’annuncio ufficiale.

Un affare complessivo da 20 milioni di euro, con un ingaggio di circa due milioni per il classe 97. Una trattativa lampo per il club rossonero, a tratti anche a sorpresa considerando l’attuale affollamento sulla sinistra con Ricardo Rodriguez, Diego Laxalt e Ivan Strinic.

Calciomercato Milan, Theo Hernandez spinge Ricardo Rodriguez verso la cessione

Secondo Tuttosport oggi in edicola, potrebbero esserci due motivi dietro questa scelta singolare: o semplicemente la volontà della dirigenza di anticipare concorrenza, oppure – più verosimilmente, per il quotidiano – Hernandez è stato una specie di “cambiale” per Dani Ceballos. In ogni caso ora il Milan dovrà cedere almeno un esterno e tutte le strade portano a Rodriguez. Non solo perché lo svizzero probabilmente non rientra a perfezione nella filosofia tecnica di Marco Giampaolo, ma anche perché di fatto l’ex Wolfsburg è l’unico ad avere effettivamente mercato rispetto a Laxalt, cercato dal Torino, ma che produrrebbe in ogni caso una minusvalenza, o Strinic di rientro dal problema cardiaco.

Il 26enne di Zurigo invece – svela il Corriere dello Sport – ha già avuto diverse richieste in questi giorni: oltre alle voci riguardanti il Barcellona, piace in Premier League e ha estimatori anche in Francia e in Germania. Il club spera di ricavare almeno 15 milioni dalla sua cessione, così da ripagare virtualmente proprio Hernandez che intanto ha voluto il Diavolo a tutti i costi: come rivela il CorSport, il talento di Marsiglia, convinto dal progetto milanista, ha rifiutato una proposta del Bayer Leverkusen, che aveva offerto anche di più al club di Florentino Perez.

Redazione MilanLive.it

