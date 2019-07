Veretout è conteso fra Milan e Roma. Il calciatore è affascinato dai rossoneri, ma c’è una forte tentazione… Le ultime da Gianluca Di Marzio.

Jordan Veretout è stato il protagonista di questa giornata di calciomercato. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno incontrato la Fiorentina oggi: non a Casa Milan ma in centro a Milano in un noto locale.

Nessuno dei due ha rilasciato dichiarazioni alla fine del summit. L’argomento centrale di questa chiacchierata è stato il centrocampista francese, ma non si escludono anche altri temi come Lucas Biglia o Patrick Cutrone, che piacciono ai viola. In ogni caso si tratta per Veretout e Gianluca Di Marzio ha dato gli ultimi aggiornamenti in merito.

Secondo il noto giornalista, quello di oggi è stato un semplice incontro interlocutorio. Il Milan avrebbe proposto alla Fiorentina una base cash più una contropartita tecnica fra diversi nomi. Non c’è ancora nessun accordo né siamo vicini, ma sicuramente le parti si riaggiorneranno. Intanto domani la dirigenza viola vedrà anche la Roma.

I giallorossi sono una forte concorrente del Milan. Secondo Di Marzio, il giocatore è affascinato dal progetto di Maldini e direbbe sì senza problemi, il problema è che c’è la forte tentazione dei 3 milioni di ingaggio proposti dalla Roma. Quello, ad oggi, è il primo ostacolo dei rossoneri. Che non arriveranno mai a pareggiare l’offerta.

