CALCIOMERCATO MILAN – Rade Krunic e Theo Hernandez: inizia così il mercato estivo del Milan. Un rinforzo per la mediana e uno per la fascia mancina, per una spesa totale da 28 milioni di euro. 8 per il pupillo di Marco Giampaolo ai tempi dell’Empoli, 20 totali per il terzino classe 96 in arrivo dal Real Madrid e che questa mattina completerà la seconda parte delle visite mediche.

Ma non finisce qui, chiaramente. Soprattutto in mediana dove il vuoto numerico da colmare è grande considerando gli addii di Tiémoué Bakayoko, Riccardo Montolivo, Andrea Bertolacci e José Mauri. Così il terzo rinforzo rossonero potrebbe essere un altro centrocampista, il cui profilo risponde al nome di Jordan Veretout della Fiorentina.

Calciomercato Milan, pronto l’assalto a Lovren

Come infatti riferiscono sia il Corriere della Sera che il Corriere dello Sport oggi in edicola, nella giornata odierna ci sarà un incontro tra le parti per fare il punto della situazione. La viola è pronta a cedere subito il 26enne francese, ma la società rossonera non vorrebbe arrivare ai 25/30 milioni di euro chiesti e si sta studiando con l’entourage la formula giusta per incastrare tutti i pezzi del puzzle.

Nel frattempo ieri – rivela il CorSport – si è visto nella sede rossonera Pedrag Mijatovic, ex attaccante del Real Madrid e oggi importante intermediario internazionale che lavora con Vlado Lemic. Quest’ultimo gestisce tantissimi talenti, da Luka Modric a Nemanja Matic passando anche per Dejan Lovren che piace per il reparto arretrato. Dopo che Ozan Kabak è sfumato avendo firmato con lo Schalke, i rossoneri vorrebbero infatti puntare sull’esperto difensore del Liverpool che ha giocato complessivamente diciotto partite e ha solo due anni di contratto. Elliott Management Corporation non si ferma: una volta chiuso in mattinata il discorso per Hernandez, seguiranno poi altre manovre per rinforzare ulteriormente il Diavolo di Marco Giampaolo.

