Il trasferimento di Dani Ceballos si infittisce. Da AS e Marca, due analisi differenti sul centrocampista. Mentre spunta l’interesse del Milan per Mariano Diaz.

Ogni giorno più intrigante il futuro di Dani Ceballos. Il Real Madrid vuole cederlo, anche se potrebbe partire in prestito per un anno per volere principale del calciatore. E le offerte per lo spagnolo non mancano.

Aggiornamenti sullo spagnolo sono arrivati dai due quotidiani più importanti e autorevoli della penisola iberica: AS e Marca. Per AS, c’è la possibilità che il Milan punti ancora su Ceballos. Mentre per Marca, sono in vantaggio tre club inglesi: Tottenham, Arsenal e Liverpool. Tra i club più prestigiosi della Premier League. Ceballos attualmente è in vacanza, e non è in programma di recarsi a Montreal martedì per l’inizio della tournée americana dei Blancos. Da qui ai prossimi giorni, il giocatore e il Real Madrid devono risolvere il suo trasferimento.

AS – Milan, interesse vivo per Ceballos e Mariano!



Il giornalista Manuel Esteban “Manolete”, capo-redattore di AS, scrive che il Milan con l’acquisto di Theo Hernandez avrebbe attirato a sé le possibilità di altre trattative con il Real Madrid. Su tutti, interessano Dani Ceballos e Mariano Díaz Mejía.

Proprio Mariano la scorsa stagione ha ereditato la n. 7 di Cristiano Ronaldo, ma i numeri non sono stati straordinari: 22 presenze totali e 4 gol. È un centravanti, ma può agire sia da seconda punta che da esterno. Classe 1993, compirà 26 anni tra poche settimane. Il Milan qualora mettesse a segno questi due acquisti, migliorerebbe e non poco centrocampo e attacco: Mariano nel 4-3-1-2 di Giampaolo farebbe la seconda punta al fianco di Piatek.

El #Milán no es tonto y aprovechando lo de #Theo ha tirado las redes por #Ceballos y #Mariano y parece que los tiros van muy bien dirigidos y sigo pensando que el centrocampista es un diamante que yo me traería incluso para el #Atlético. — Manolete (@AS_Manolete) 3 luglio 2019

MARCA – Tottenham, Arsenal e Liverpool su Ceballos



Secondo Marca.com, le possibilità di vedere Ceballos in uno di questi club sono concrete. Un futuro al Tottenham è l’opzione migliore per il Real. I rapporti tra i due club sono molto buoni, il che consente di progettare un’uscita per Ceballos con la porta aperta per il ritorno. La possibile partenza del Tottenham da Eriksen, apre un varco per Ceballos per collezionare quelle 40 presenze stagionali che il calciatore vuole giocare. Gli Spurs hanno già speso 70 milioni per Ndombelé.

Il piano di una vendita con opzione di riacquisto è quello che il Real Madrid preferirebbe. L’Arsenal è la squadra che si sta muovendo di più per ottenere la firma di Ceballos. Ma i Gunners preferiscono una formula in cui il peso di una decisione sia loro.

Ma c’è una terza squadra che tiene in grande considerazione tutto ciò che succede intorno a Ceballos: il Liverpool. Il team di Anfield si è mosso con discrezione, ma il loro interesse è cresciuto nelle ultime settimane. Il Liverpool vuole una vendita diretta, senza troppi giri e prestiti. Mister Klopp crede che Ceballos possa trovare il dinamismo che stava cercando in Naby Keita e che non ha ancora trovato. Certamente quest’ultima opzione sarebbe l’idea per Ceballos, ma a livello di club è l’opzione più complicata.

In tutto questo, il Milan non viene nemmeno menzionato da Marca. Per il giornale di Madrid, potrebbe essersi affievolito l’interesse dei rossoneri per il giovane talento spagnolo. Anche se, come scritto sopra, AS non è della stessa idea.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

