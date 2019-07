Calciomercato Milan: due giovanissimi calciatori nel mirino del capo-scout rossonero Geoffrey Moncada. Si tratta di Hossein Zamani e Reine-Adelaide.

La squadra mercato del Milan è in continuo movimento. Non solo Paolo Maldini, Zvone Boban e Frederic Massara. Si muove anche il capo-scout rossonero Geoffrey Moncada, arrivato la scorsa estate dal Monaco.

Moncada, secondo Tuttosport, avrebbe messo nel mirino due giovani talenti in giro per l’Europa. Ai rossoneri servono giocatori pronti subito, ma non si può trascurare l’idea di un progetto a medio-lungo termine, anche in ottica Fair Play Finanziario servono giovani – eventualmente – da cedere a cifre alte per generare plusvalenze. I due nomi emersi sono Hossein Zamani e Jeff Reine-Adelaide. Conosciamoli meglio.

Zamani e Reine-Adelaide per il Milan



Hossein Zamani è un’esterno-ala d’attacco classe 2002. Nonostante abbia appena sedici anni, è già considerato un possibile crack di mercato in prospettiva futura. Attualmente sta lavorando nelle giovanili dell’Ajax, ritenuto addirittura il possibile erede di Hachim Ziyech nella rosa dei Lancieri, è cercato da mezza Europa.

Il Milan sarebbe pronto a sfidare le due di Manchester, United e City, ma anche Everton, Marsiglia e Leicester, tutte squadre che hanno osservato da vicino Zamani. Il talento olandese è nato in Iran ma vanta anche origini afghane, uno splendido connubio etnico che evidentemente ha portato ad un talento eccellente.



Jeff Reine-Adelaide invece è più maturo del sopracitato Zamani, infatti ha 21 anni e milita nell’Angers, squadra della Ligue 1. Nasce come trequartista, poi spostato da esterno destro d’attacco e anche mezzala nel finale di campionato. Si tratta di un giocatore dotato tecnicamente, veloce e duttile tatticamente. In stagione ha collezionato 3 gol e 3 assist in 36 presenze.

Reine-Adelaide era approdato all’Arsenal dal Lens nell’estate 2015. A gennaio 2018 il prestito all’Angers, che in estate lo ha poi riscattato per 1,6 milioni di euro (fonte Transfermarkt). Nell’ultimo Europeo U21 giocato con la Francia, è arrivato sino in finale giocando 4 partite e fornendo 3 assist.

Vedremo se il Milan ascolterà Moncada e valuterà in maniera più concreta i due profili citati. Se ne parla già da diversi mesi. L’estate è ancora lunga, e da qui a settembre tutto è possibile.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

