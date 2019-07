Le nuove divise del Milan non saranno più firmate Diesel, marchio dell’imprenditore e tifoso rossonero Renzo Rosso. Sarà Boglioli a realizzarle adesso.

E’ una fase di cambiamenti in casa Milan. Ciò riguarda più ambiti, non solamente la dirigenza e la squadra. Anche a livello di partnership commerciali viene modificato qualcosa rispetto al passato.

In questi giorni è emerso che le nuove divise sociali saranno firmate da Boglioli, storico brand lombardo di abbigliamento che un anno fa è stato comprato dal fondo olandese PHI Industrial Acquisitions. Dopo tre anni di collaborazione con Diesel, marchio dell’imprenditore veneto e tifoso rossonero Renzo Rosso, il Milan cambia style partner.

Sul sito ufficiale del Milan risulta già la presenza del logo Boglioli al posto di quello Diesel nella sezione dedicata agli sponsor. Tuttavia, nei prossimi giorni dovrebbe esserci un comunicato ufficiale riguardante la nuova partnership. Il brand lombardo punta molto su mercati internazionali come USA, Canada, Giappone e Russia. Possiede un proprio atelier in via San Pietro all’Orto, nel Quadrilatero della Moda di Milano. Dopo un periodo difficile, l’azienda di abbigliamento punta ad un deciso rilancio e l’accordo con il Milan rientra nella strategia del management.

