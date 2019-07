Theo Hernandez-Milan, tutto pronto. Visite completate e contratti firmati: si attende l’annuncio. Poi il giocatore andrà in vacanza.

NEWS MILAN – Dopo Rade Krunic, Theo Hernandez. L’esterno sinistro, in arrivo dal Real Madrid, dopo il suo secondo soggiorno milanese di ieri, è di fatto il secondo acquisto estivo del Milan.

Ora si attende solo l’annuncio ufficiale. Il talento di Marsiglia, infatti, ha completato l’iter delle visite mediche iniziate lunedì sera alla clinica ‘La Madonnina’. Una volta terminate – racconta Tuttosport oggi in edicola – il giocatore si è poi recato a Casa Milan, dove, accompagnato dal suo agente, Manuel Garcia Quilòn, ha incontrato l’amministratore delegato Ivan Gazidis e il Chief of Football, Zvonimir Boban.

Al quarto piano della sede rossonera sono state apposte le firme sul contratto che legherà il 21enne francese al Milan per i prossimi cinque anni, con un ingaggio che partirà da 2 milioni di euro più bonus. Ma non inizierà subito l’avventura milanista dell’ex galácticos.

Il giocatore, piuttosto, usufruirà prima qualche giorno di vacanza, per poi presentarsi a Milanello direttamente il 9 luglio, giorno in cui conoscerà i suoi nuovi tifosi visto che già martedì prossimo il nuovo Milan targato Marco Giampaolo darà il via alla stagione 2019-20. Nel frattempo la società sarà impegnata a sfollare un po’ la corsia sinistra dopo il suo arrivo: uno tra Ricardo Rodriguez e Diego Laxalt dovrà salutare.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it