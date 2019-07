Terminato l’incontro tra Roma e Fiorentina per Jordan Veretout. Ecco tutti i dettagli in merito al futuro del centrocampista nel mirino del Milan.

Giornata di incontro anche oggi per la Fiorentina. Dopo quello di ieri con il Milan, concluso con niente di concretamente deciso, oggi è toccato alla Roma parlare con i dirigenti del club viola.

Da Sky Sport 24 arrivano aggiornamenti circa l’andamento dell’incontro. L’esito sarebbe lo stesso di quello di ieri con il Milan. Sostanzialmente, anche oggi, nessun accordo trovato tra i due club. La Fiorentina continua a chiedere 25 milioni di euro, i rossoneri volevano abbassare l’offerta con l’inserimento di contropartite: Maldini aveva proposto quattro profili ai viola per Veretout. Con la Roma invece la situazione è stata sostanzialmente simile.

Roma, nulla di fatto per Veretout



Luca Marchetti a Sky Sport 24 ha riferito: “Anche la Roma, come il Milan, ha provato ad inserire delle contropartite tecniche. E la risposta sarebbe sempre stata: ‘Prima parliamo di Veretout e poi eventualmente ci occupiamo dei giocatori che possono interessarci’. Da quello che abbiamo capito, la Fiorentina vorrebbe tenere le operazioni separate. La Roma è più avanti, secondo noi, perchè l’offerta fatta al giocatore ci risulta essere più alta”.

Dunque resterebbe avanti sempre la Roma, ma solo perché l’offerta economica avanzata al giocatore è appena superiore rispetto ai rossoneri. Probabilmente per compensare la differenza di appeal tra le due squadre, anche se i giallorossi giocheranno in Europa League la prossima stagione. Ma poco conta per certi versi.

Al Milan il progetto è chiaro, e attualmente va in direzioni opposte rispetto a quello romanista che ha mandato in fuga molti dei suoi punti fermi. Resta il fatto che oggi la Roma ha ribadito di non voler partecipare ad aste per il cartellino, intenzione che anche il Milan vorrebbe evitare.

Starà a Veretout decidere quale strada scegliere. Anche se non solo si attende che i club trovino un accordo economico, ma attenzione ad un possibile nuovo inserimento del Napoli, attualmente più defilato. Di Marzio riferisce che al momento, il futuro di Veretout è sospeso.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it