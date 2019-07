Il Milan vira forte su Ismael Bennacer, talento algerino dell’Empoli che nelle ultime ore è divenuto un obiettivo concreto

CALCIOMERCATO MILAN – Un nome, o meglio una pista di mercato, nato quasi per caso nell’universo estivo e nelle strategie del nuovo Milan.

I rossoneri sembrano poter fare sul serio per Ismael Bennacer, centrocampista classe ’97 dell’Empoli che è divenuto un obiettivo concreto dopo l’incontro recente tra i dirigenti milanisti ed il direttore sportivo Pietro Accardi del club toscano.

Milan, si fa sul serio per Bennacer

Pare che le valutazioni del Milan per il calciatore algerino, impegnato in Coppa d’Africa con la sua Nazionale, siano state recentemente positive e di ampio gradimento. I rossoneri cercano un mediano tuttofare con le qualità di Bennacer, che sembra essere il regista giovane e talentuoso ideale per il progetto tecnico di Marco Giampaolo.

Secondo ciò che riporta il tweet recente di Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato della redazione di Sky Sport, la trattativa tra Milan ed Empoli è partita, con i rossoneri che sono al lavoro per cercare di affondare subito in direzione di Bennacer. In particolare i rossoneri in queste ore stanno cercando l’accordo definitivo con gli agenti del centrocampista che piaceva anche ad altre concorrenti come Inter, Fiorentina e Roma.

L’Empoli ha già fatto il prezzo per arrivare a Bennacer: 20 milioni di euro per assicurarsi questo centrocampista tuttofare di origine maghrebina ma nato in Francia. Stando a quanto riportato da Peppe Di Stefano, c’è una piccola distanza fra la domanda e l’offerta, ma niente di incolmabile. La trattativa si può chiudere in maniera positiva.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

