Valutazione alta da parte dell’Empoli per il giovane regista Ismael Bennacer, finito da giorni nel mirino del Milan

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan, si sa, vuole trovare il prima possibile un centrocampista che possa rappresentare un elemento di qualità e di equilibrio per il gioco di mister Marco Giampaolo.

Dopo i diversi nomi fatti nelle scorse settimane, molti dei quali considerati troppo costosi dalle parti di via Aldo Rossi, il Milan si sarebbe orientato su Ismael Bennacer, centrocampista difensivo dell’Empoli che viene dal suo primo anno in Serie A durante il quale ha mostrato ottime qualità tecniche e una personalità già da calciatore maturo.

L’Empoli fa il prezzo per Bennacer. Il Milan valuta il colpo

Il talento algerino classe ’97 potrebbe essere l’uomo giusto per Giampaolo, un brevilineo che sa giocare molto bene il pallone e non disdegna neanche inserimenti offensivi. In sintesi potrebbe ricalcare le orme di Lucas Torreira, altro obiettivo di mercato del Milan e vecchio pallino dell’attuale allenatore rossonero.

Bennacer è sotto la lente di ingrandimento dei dirigenti del Milan, che come ricorda Sky Sport hanno incontrato in giornata Pietro Accardi, direttore sportivo dell’Empoli, per parlare proprio del calciatore ventiduenne che era finito anche nel mirino di alcuni club europei.

L’Empoli ha lanciato la prima valutazione economica per Bennacer: serviranno 20 milioni di euro per poter assaltare seriamente il centrocampista nordafricano. Una cifra alta, soprattutto se si pensa che il calciatore in questione è appena retrocesso in B con la squadra toscana e viene come detto dalla sua prima stagione degna di nota.

Il Milan sta dunque pensando se provare a fare sul serio con Bennacer, scegliendo una linea giovane, oppure orientarsi su obiettivi diversi. Magari come Dennis Praet, tuttofare belga su cui Giampaolo scommetterebbe ciecamente.

