Il futuro di Patrick Cutrone lontano dal Milan? Le offerte non mancano al classe ’98 rossonero che piace soprattutto al Sassuolo

CALCIOMERCATO MILAN – La domanda che in molti si sono posti dopo l’arrivo di Marco Giampaolo sulla panchina del Milan è se ci sarà ancora posto nell’attacco del futuro per Patrick Cutrone.

Non viene da un’annata splendida il centravanti classe ’98, che prima è stato costretto a fare la riserva di Gonzalo Higuain, poi successivamente ad alternarsi a Krzysztof Piatek, relegato solo al ruolo di attaccante di scorta. C’è da capire poi se realmente il gioco proposto dal neo tecnico del Milan sarà ideale per sfruttare le sue caratteristiche offensive.

Milan, Cutrone finisce sul taccuino del Sassuolo

Non è da escludere, anche secondo i recenti rumors di mercato, che Cutrone possa andare a fare un’esperienza diversa. Qualcuno lo ha indicato come possibile contropartita tecnica per affari più grandi, altri come partente visto che nel 4-3-1-2 che Giampaolo sta ipotizzando sarebbe soltanto una prima alternativa agli attaccanti titolari.

Secondo ciò che ha riportato oggi Sportmediaset, Cutrone è comunque un pezzo pregiato della rosa che interessa più di un club italiano: in pole per il centravanti comasco ci sarebbe il Sassuolo, società che ha grande feeling con il Milan e che non disdegnerebbe l’arrivo in prestito di Cutrone, il quale andrebbe ad unirsi all’amico Manuel Locatelli, già ceduto un anno fa.

Occhio però anche alla Fiorentina, che dopo l’addio a Luis Muriel e quello probabile a Giovanni Simeone potrebbe puntare su Cutrone donandogli una maglia da titolare, visto che fu proprio il tecnico viola Montella a lanciarlo titolare due anni fa nel Milan.

Nel recente passato si è anche fatto il nome della Roma, in un ipotetico scambio con Patrik Schick, e del Torino che lo avrebbe volentieri affiancato al ‘gallo’ Belotti. Tutto da decidere dunque il futuro del 21enne calciatore rossonero.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

