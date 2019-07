Le notizie di calciomercato Milan di oggi giovedì 4 luglio 2019 in tempo reale. Tutte le ultime news sui movimenti di Paolo Maldini, Zvonimir Boban e Frederic Massara.

10.00 – Secondo il Corriere dello Sport, per Nastasic si pensa a due formule: prestito oppure scambio con Rodriguez, da tempo nel mirino dello Schalke 04.

9:15 – Il Real Madrid offre Mariano Diaz al Milan, che riflette su questa opzione e comunque ha prima la necessità di vendere alcuni esuberi per poter fare spazio a nuovi rinforzi in attacco.

8:45 – Il giovane portiere danese classe 2002 Andreas Jungdal sta sostenendo le visite mediche presso la clinica “La Madonnina”. Poi firmerà il contratto con il club rossonero. Era stato in prova a febbraio e ha convinto. (LEGGI QUI LA NOTIZIA)

08:00 – Il Milan starebbe pensando a Matija Nastasic per la difesa. Primi contatti con Fali Ramadani, agente del difensore dello Schalke 04: il procuratore è già al lavoro per liberarlo. Resta in corsa Lovren (LEGGI QUI L’APPROFONDIMENTO)

Tutte le notizie di calciomercato Milan di oggi 4 luglio 2019 in tempo reale. Paolo Maldini, Zvonimir Boban e Frederic Massara sono al lavoro anche oggi per provare a chiudere qualche trattativa. Resta calda la pista Jordan Veretout, nonostante il pressing della Roma. Ma ci sono tanti altri nomi nel mirino dei rossoneri. Viviamo insieme la giornata rossonera con aggiornamenti minuto per minuto.

