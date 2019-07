La trattativa tra Milan e PSG per il trasferimento di Donnarumma è bloccata. Ad oggi non viene escluso che Gigio possa rinnovare il contratto coi rossoneri.

Il trasferimento di Gianluigi Donnarumma al Paris Saint-Germain è tutt’altro che vicino. In questo momento sembra che il futuro di Gigio sia ancora in maglia rossonera.

E’ vero che Leonardo si è fatto avanti per assicurarsi il giovane portiere rossonero. Tuttavia, la sua offerta da 20 milioni di euro più il cartellino di Alphonse Areola è stata rispedita al mittente. L’estremo difensore francese viene valutato 30 milioni e in casa Milan sembra esserci l’intenzione di puntare sulla coppia Reina-Plizzari nella prossima stagione. Un altro innesto nel ruolo non è ritenuto priorità adesso.

Donnarumma-PSG, salta tutto? Gigio può rinnovare col Milan

La Gazzetta dello Sport oggi conferma che il Milan sarebbe disposto a cedere Donnarumma, ma alle proprie condizioni. Il ragazzo ha un ingaggio da 6 milioni netti annui, che lordi sono quasi 12. Il suo contratto scade nel 2021 e il club avrebbe un buon risparmio a sul monte-stipendi. Inoltre, cedendo il cartellino ad una cifra sui 50-60 milioni ci sarebbe una plusvalenza enorme da iscrivere a bilancio.

Tuttavia, la trattativa col PSG vive una fase di stallo e non è detto che si sblocchi a breve. Anche il Manchester United è interessato a Gigio, ma deve prima risolvere la grana David de Gea (contratto in scadenza a giugno 2020). Mino Raiola ha buoni rapporti con entrambi i club, ma in questo momento è tutto fermo.

E in tutto questo scenario si inserisce, ovviamente, anche la volontà di Donnarumma: vuole rimanere al Milan. Nei prossimi giorni sarà a Milanello per i primi test in vista del raduno del 9 luglio a Milanello. Secondo il quotidiano Tuttosport, senza la cessione il club rossonero dovrà spingere per il rinnovo del contratto del proprio portiere. Sarebbe rischioso tenere Gigio senza rinnovare, visto che la prossima estate sarà ad un anno dalla scadenza e un agente come Raiola va sempre “temuto”.

Trovare un accordo comunque non è facile, visto che il ragazzo già guadagna tantissimo nonostante i soli 20 anni. Vedremo se Paolo Maldini e Zvonimir Boban troveranno una soluzione soddisfacente nelle prossime settimane.

