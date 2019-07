Il Milan è alla ricerca di un difensore centrale. Sfumato Kabak e anche Andersen, la società rossonera ha avviato i contatti con Nastasic, vecchia conoscenza della Serie A.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà sul suo sito, il Milan avrebbe avviato i contatti con l’agente Fali Ramandani per Matija Nastasic. Dopo l’arrivo allo Schalke 04 di Ozan Kabak, il difensore serbo potrebbe liberarsi a costi favorevoli.

Vecchia conoscenza della Serie A per aver indossato la maglia della Fiorentina, il giocatore sembra piacere molto anche a Marco Giampaolo, il quale avrebbe già dato il suo benestare alla trattativa. L’ex viola è extracomunitario e Ramandani è al lavoro per provare a liberarlo. In lista c’è ancora anche Dejan Lovren del Liverpool, che non convince pienamente per età e costi, ma è un difensore di spessore e affidabilità.

Nastasic resta un buon elemento, anche se così il Milan si ritroverebbe con due centrali mancini visto che il serbo, come Alessio Romagnoli, è di piede sinistro. Chiaramente questo non è un problema: se il giocatore convince società e allenatore, allora si può andare fino in fondo. Il calciatore dello Schalke ha delle qualità molto interessanti e lo abbiamo visto negli anni alla Fiorentina.

Milan, idea Nastasic per la difesa

Nel 2015 il Manchester City lo acquistò dai viola per circa 20 milioni. In Premier League però non lasciò il segno e durò soltanto sei mesi, quindi prima il prestito allo Schalke e infine il trasferimento a titolo definitivo. Gioca in Germania da quattro anni ed è un giocatore importante. Ma ora il club punterà forte su Kabak e Nastasic potrebbe pensare di andar via.

Classe 1993, a marzo ha compiuto 26 anni. Relativamente giovane, ha già una buona esperienza visto che ha giocato in Italia, in Inghilterra e anche in Bundesliga. Con la Fiorentina fece vedere buone cose, che però non ha ripetuto nelle altre esperienze. Negli ultimi anni è stato condizionato molto dagli infortuni.

Al Milan può tornare utile come tappa buchi, ma per il ruolo da titolare ci si aspetta qualcosina in più.

Tra l’altro non è in scadenza di contratto visto che è legato allo Schalke fino al 2022. Secondo Transfermarkt ha una valutazione complessiva di 18 milioni. Il Milan potrebbe pensare al solito prestito con diritto o obbligo di riscatto. Vediamo se la società rossonera deciderà di andare fino in fondo. Se ne saprà di più nelle prossime ore.

