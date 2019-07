Praet sempre accostato al Milan in questo calciomercato estivo. Il gioiello della Sampdoria piace a Giampaolo, che in rossonero potrebbe cambiargli anche ruolo.

Il centrocampo è un reparto nel quale il Milan intende intervenire pesantemente. Tra giocatori andati via per mancato rinnovo del contratto e Tiemoué Bakayoko partito per mancato riscatto del cartellino, c’è l’esigenza di migliorare numericamente e qualitativamente la mediana.

Marco Giampaolo ha idee di calcio precise e gli servono giocatori funzionali. Paolo Maldini, Zvonimir Boban e Frederic Massara stanno lavorando per accontentarlo. Il raduno scatta il 9 luglio a Milanello e c’è la volontà di chiudere al più presto per un nuovo innesto, dopo aver già preso Rade Krunic e il terzino Theo Hernandez.

Calciomercato Milan, Praet nuovo regista per Giampaolo?

Un nome spesso accostato al Milan è quello di Dennis Praet, giocatore che Giampaolo ha valorizzato alla Sampdoria. Il 25enne belga nasce come trequartista nell’Anderlecht, ma poi con il trasferimento a Genova diventa una buona mezzala. In quel ruolo ha saputo adattarsi positivamente e farebbe comodo alla squadra rossonera.

Oggi il quotidiano Corriere dello Sport conferma che Praet è un’opzione del Milan per rinforzare il centrocampo. E nella testa di Giampaolo c’è anche l’idea di cambiargli il ruolo, trasformandolo in regista. Già nei mesi scorsi il nuovo mister rossonero aveva dichiarato che in una grande squadra il belga avrebbe potuto giocare in quella posizione. Approdando a Milanello, la trasformazione potrebbe effettivamente avvenire.

L’evoluzione tattica del talento belga proseguirebbe, dunque. Ma in tutto questo bisogna fare i conti con la Sampdoria, che non è disposta a regalare il proprio gioiello. Il Corriere dello Sport non cita un prezzo per il cartellino, comunque è verosimile che Massimo Ferrero chieda sui 25 milioni di euro per cedere l’ex Anderlecht. Il calciatore sarebbe ben lieto di approdare al Milan per essere ancora allenato da Giampaolo, però la trattativa con la Sampdoria deve ancora essere impostata.

Calciomercato Milan LIVE, le notizie di oggi 4 luglio 2019

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it