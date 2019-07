Jorge Mendes starebbe lavorando allo scambio André Silva-Ruben Neves. Il Milan spinge per il centrocampista. Sarebbe l’ennesima mossa a sorpresa di Maldini, Boban e Massara.

Il Milan è vicino a chiudere il secondo colpo per il centrocampo, anche questo dall’Empoli. Dopo Rade Krunic, la società rossonera ha messo le mani su Ismael Bennacer, un affare da circa 16 milioni, trattativa iniziata e, forse, finita in giornata.

Ma in quel reparto il Diavolo ha bisogno di altri rinforzi. Jordan Veretout resta una pista calda: l’arrivo del franco-algerino non esclude il giocatore della Fiorentina. Ma occhio alle sorprese. Infatti finora il Milan ha fatto operazioni mai anticipate da nessuno.

Krunic, Theo Hernandez e Bennacer sono operazioni “lampo”, nessun giornalista esperto di mercato le aveva annunciate. Lo stesso può succedere anche da qui a fine mercato. E questo nome a sorprese potrebbe essere Ruben Neves, stando a quanto scrive Sportmediaset.

Milan, via André Silva per arrivare a Ruben Neves

Regista dell’operazione il solito Jorge Mendes, che col Wolverhampton ha un legame molto particolare. Sappiamo che da tempo il club inglese ha messo gli occhi su André Silva: c’era l’idea anche lo scorso anno, ora è tornata di moda. Il Milan vuole puntare sul portoghese, ma se c’è la possibilità di venderlo si prenderà in considerazione.

Come riporta Sportmediaset, il potente agente starebbe lavorando ad uno scambio fra l’attaccante e il centrocampista, che oggi costa circa 45 milioni dai Wolves: se il cartellino di André Silva è valutato 30 milioni, si potrebbe concretizzare un affare da “soli” 15 milioni per il Milan. Una cifra piccola per un giocatore con le qualità di Ruben Neves, fra i migliori del ruolo in Premier League.

Tra l’altro, questa operazione permetterebbe ai rossoneri di mettere a bilancio una plusvalenza di circa 10 milioni perché l’attaccante è a bilancio per 20,79 milioni. Ha uno stipendio di 2 milioni netti. Sportmediaset sottolinea che è soltanto una voce, una chiacchierata più che altro. Ma presto potrebbe diventare una trattativa concreta.

Ruben Neves avrebbe già dato la disponibilità ad un trasferimento in Italia per vestire la maglia del Milan, la stessa vestita dal suo idolo Andrea Pirlo. Il ruolo è lo stesso: il portoghese è un regista di centrocampo, il classico mediano di grandi qualità e abile nell’iniziare l’azione. Con il Wolverhampton ha fatto benissimo in questi anni.

Chi è Ismael Bennacer, il futuro regista del Milan

Redazione MilanLive.it

