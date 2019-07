Giampaolo sarà presentato a Casa Milan lunedì pomeriggio. Inizierà così il nuovo corso rossonero. E il giorno dopo tutti a Milanello.

Marco Giampaolo è l’allenatore scelto dal Milan per lanciare il nuovo corso. Lo ha voluto fortemente Paolo Maldini, idea condivisa anche dagli altri dirigenti, Zvonimir Boban e Frederic Massara.

Reduce da quattro anni di grandi risultati fra Empoli e Sampdoria, il tecnico è pronto a portare in rossonero la sua idea di calcio. Che si basa sulla volontà di controllare la partita, il campo e la palla. Uno stile bello e affascinante, ma ha bisogno degli interpreti giusti per concretizzarlo.

Per questo il Milan è alla ricerca di centrocampisti di qualità. Per il ruolo di vertice basso, probabilmente il più importante per Giampaolo, pare sia stato scelto Ismael Bennacer, reduce da due ottimi anni all’Empoli. La trattativa è iniziata oggi e si può giù chiudere.

La volontà del club è quella di portarlo già a Milanello per il 9 luglio, giorno in cui è previsto l’inizio del ritiro. Lunedì, alla vigilia quindi, ci sarà invece la presentazione del nuovo allenatore a Casa Milan: appuntamento alle ore 17:00 nella sala stampa della sede rossonera.

Ha già parlato da tecnico del Milan al canale ufficiale del club. Un’intervista breve ma che ha posto subito le basi del suo progetto tecnico. “Proporremo un calcio piacevole e tramite quello proveremo a vincere le partite“, il succo del suo discorso. Lunedì avrà la possibilità di spiegarsi ancora meglio e con ulteriori dettagli.

