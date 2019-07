Giornata decisiva in casa Milan per due colpi ‘young’: vicino l’acquisto del brasiliano Capanni e del portiere Jungdal

CALCIOMERCATO MILAN – Non solo acquisti importanti per la prima squadra e già pronti ad esordire tra i big. Il Milan continua anche a lavorare in proiezione futura.

Il capo dell’area scout Geoffrey Moncada è molto impegnato in questi giorni nel chiudere le trattative, da lui messe in piedi, per un paio di giovanissimi talenti che inizialmente si metteranno a disposizione della squadra Primavera di mister Giunti per poi provare a farsi notare con i ‘big’.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com in queste ore sarebbe in corso un incontro tra il Milan e gli agenti di Luan Capanni, calciatore brasiliano classe 2000 nativo di San Paolo. Si tratta di un trequartista dalle lunghe leve, abile a giocare anche in mezzo al campo, che milita nel vivaio della Lazio ma che appare ormai ad un passo dal Milan. Il ragazzo brasiliano ha anche debuttato in Serie A contro il Torino, andando persino vicino al gol.

Capanni potrebbe essere il primo rinforzo giovanile della Primavera Milan in vista della prossima stagione, con i baby rossoneri che cercheranno la promozione nella massima serie, ma non è escluso che questo talentuoso elemento sudamericano possa aggregarsi anche alla formazione di mister Giampaolo.

Inoltre oggi ha effettuato le visite mediche in città anche Andreas Jungdal, portiere danese classe 2002 proveniente dal Vejle e già di recente in prova a Milanello. Il club si è convinto delle potenzialità di questo baby scandinavo e a breve annuncerà il suo ingaggio.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

