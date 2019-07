News Milan: il sindaco Sala torna a parlare della costruzione di un nuovo stadio in zona San Siro. Ipotesi concorso pubblico considerata dai club.

Inter e Milan vogliono costruire uno stadio di proprietà, ma serve l’accordo con il Comune di Milano. La prossima settimana verrà presentato il master plan del progetto.

Non è un mistero che la preferenza del sindaco Giuseppe Sala fosse per la ristrutturazione di San Siro. Tuttavia, i club hanno trovato più vantaggioso per il futuro realizzare un nuovo impianto. La strada è tracciata e non c’è intenzione di tornare indietro. Chiaramente, ora bisogna trovare gli accordi necessari per poi avere l’ok all’inizio dei lavori. Servirà del tempo, l’iter non è rapido a causa delle lungaggini della burocrazia.

News Milan, il sindaco Sala parla del nuovo stadio

Oggi lo stesso Sala è stato interpellato sull’argomento e ha così risposto: «Del progetto per il nuovo stadio che vorrebbero realizzare Milan e Inter non ho visto nulla – riporta l’agenzia Ansa -, la settimana prossima consegneranno tutto e a quel punto chiederò agli uffici, prima di esprimere qualsiasi giudizio, di guardare la coerenza del progetto con le nostre regole prima di tutto. Oggi i club mi hanno spiegato i motivi per cui ritengono che il nuovo stadio sia la soluzione ottimale rispetto alla ristrutturazione di San Siro».

Il sindaco di Milano ha aggiunto ulteriori dettagli interessanti inerente il summit avuto nella giornata odierna con i manager di Inter e Milan: «Ci hanno detto che, con grande probabilità, faranno un concorso pubblico a inviti. Quindi una cosa che non dobbiamo attenderci e non dovete attendervi, saranno i rendering dello stadio perché mi sembrano decisamente intenzionati a fare un concorso pubblico a inviti. Mi hanno accennato al fatto che vorrebbero invitare anche studi di architettura che hanno già esperienza nella costruzione di stadi». Non rimane che attendere.

Redazione MilanLive.it

