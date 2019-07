Il Milan non molla la pista Veretout, nonostante l’operazione Bennacer. Il club rossonero migliora la propria proposta, secondo Sportitalia. Scopriamo i dettagli.

Jordan Veretout continua ad essere uno dei centrocampisti nel mirino del Milan. Nonostante gli arrivi di Rade Krunic e Ismael Bennacer dall’Empoli, la società non intende fermarsi nel rafforzamento della mediana.

In serata il giornalista Alfredo Pedullà di Sportitalia ha rivelato che oggi il Milan ha aumentato la propria offerta alla Fiorentina. Da 13 a 15 milioni di euro la proposta cash, alla quale aggiungere il cartellino di Lucas Biglia. Il centrocampista argentino potrebbe anche non rientrare nell’affare o entrarvi in un secondo momento. I rossoneri intanto si sono decisi a far salire l’offerta di denaro.

La dirigenza milanista vuole chiudere l’operazione Veretout entro mercoledì. Oggi ci sono stati altri contatti tra Paolo Maldini e Daniele Pradé. La Roma non ha abbandonato la pista, però non ha fatto l’offerta ancora. Invece il Diavolo vuole accelerare ora. Domani il giocatore francese sarà agli ordini di Vincenzo Montella per il ritiro estivo, però potrebbe restare in gruppo ancora per pochi giorni. Vedremo se il Milan riuscirà a condurre in porto questa trattativa.

