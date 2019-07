Oggi giornata decisiva per l’arrivo di Luan Capanni, giovanissimo fantasista brasiliano che milita nella Primavera della Lazio

Già ieri era andato in scena un incontro importante negli uffici di Casa Milan, ma oggi dovrebbe essere il giorno decisivo per il prossimo acquisto da ‘linea verde’ del Milan.

I rossoneri chiuderanno a breve per Luan Capanni, fantasista classe 2000 in forza alla Lazio. Questo ragazzo di San Paolo ha stregato le giovanili di Formello a suon di ottime prestazioni, tanto da meritarsi nell’ultima parte di stagione un piccolo spazio in prima squadra. Nel match Lazio-Torino ha anche rischiato di segnare la sua primissima rete ufficiale in Serie A.

Come segnalato dal Corriere della Sera oggi dovrebbe andare in scena l’incontro decisivo tra la dirigenza del Milan e Igli Tare, direttore sportivo della Lazio. I rossoneri, convinti da Zvonimir Boban ad investire su questo talento diciannovenne, sono pronti a spendere la cifra giusta per strapparlo ai biancocelesti.

Nell’ultima stagione nel campionato Primavera 2, Capanni è stato protagonista di 13 reti realizzate nelle ventiquattro presenze, mostrando dunque un buon senso del gol oltre ad ottime doti tecniche e balistiche. Nel progetto giovane del nuovo Milan questo ragazzo paulista dunque sembra risultare l’ideale, in attesa di altre scoperte Under-23 del capo dell’area scout Moncada.

Fiorentina, Veretout salta il ritiro? Ma la richiesta resta alta

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it