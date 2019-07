Jordan Veretout non vorrebbe partecipare a raduno e ritiro estivo con la Fiorentina. Il talento francese resta pezzo pregiato sul mercato

Nonostante non sia considerato a livello internazionale tra i centrocampisti più preziosi o costosi d’Europa, attorno a Jordan Veretout continuano ad esserci rumors infiniti e strane dinamiche.

Il centrocampista francese della Fiorentina è tra i più richiesti in Serie A: sulle sue tracce da tempo c’è il Milan, che lo ha da mesi considerato come un rinforzo utilissimo, anche in più ruoli. C’è il Napoli che fino a poco tempo fa sembrava essere la prima scelta per lo stesso Veretout. E c’è la Roma che pare abbia mosso l’offerta migliore a livello economico per il calciatore classe ’93.

Veretout salta il ritiro estivo: la Fiorentina deve cederlo a breve

Nei giorni scorsi Veretout ha risposto alla chiamata della Fiorentina per le visite mediche che precedono gli allenamenti estivi e la partenza per il ritiro in montagna, a Moena come di solito.

Secondo ciò che scrive il Corriere della Sera però Veretout sembra intenzionato a non partecipare al ritiro, a non presentarsi all’eventuale convocazione di Vincenzo Montella. Il francese vuole lasciare Firenze, viste le tante richieste giunte nei suoi confronti e spera di farlo senza dover passare dagli allenamenti in alta montagna. Dunque la sua cessione appare sempre più sicura, eppure la Fiorentina non fa sconti.

Come detto ieri dal d.s. Daniele Pradè, Veretout partirà per sua stessa volontà, ma la Fiorentina non intende accettare contropartite tecniche o proposte più basse dei 25 milioni di euro, cifra imposta dai viola come base per cedere il francese. Il Milan al momento si è mosso soltanto con offerte a ribasso, ma molto probabilmente Paolo Maldini proverà un rilancio nei prossimi giorni.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

