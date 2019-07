De Zerbi nega un interesse reale per Cutrone, attaccante accostato anche al Sassuolo. L’allenatore neroverde spiega che l’obiettivo è stato sempre Caputo.

Patrick Cutrone è un giocatore dal futuro incerto dato che non è perfettamente chiaro ciò che farà al Milan. Ci sono indiscrezioni contrastanti sul suo conto.

Sono tanti i tifosi contrari ad una cessione del giovane bomber rossonero, che nelle due stagioni in Prima Squadra ha fatto bene complessivamente. Ad oggi, comunque, non risultano offerte importanti per il suo cartellino. Ci sono società interessate al ragazzo, però nessuna ha deciso di affondare il colpo con una proposta di rilievo.

Tra i club accostati a Cutrone c’è il Sassuolo, alla ricerca di una prima punta in queste settimane. Roberto De Zerbi, allenatore neroverde, in serata è intervenuto a Sportitalia per commentare i rumors circolati: «E’ un giocatore forte, ma non lo abbiamo mai cercato. Non c’è stato alcun contatto. Abbiamo cercato sempre e solo Caputo». Francesco Caputo è l’obiettivo del club emiliano, la trattativa con l’Empoli è in corso e dovrebbe concludersi in tempi abbastanza brevi. Sarà lui il nuovo centravanti del Sassuolo, salvo sorprese.

Redazione MilanLive.it

