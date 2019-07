La confessione di Mitchell Dijks, esterno mancino del Bologna, secondo cui il Milan sarebbe pronto ad ingaggiarlo a cifre alte

Nei prossimi giorni il Milan dovrebbe finalmente chiudere l’affare Theo Hernandez e accogliere una volta per tutte il laterale francese in arrivo dal Real Madrid, che ha già svolto le visite mediche con i rossoneri in settimana.

Ma c’è un altro terzino mancino, evidentemente accostato al club rossonero, che spera in una chiamata del Milan e che avrebbe svelato anche un contatto recente. Si tratta di Mitchell Dijks, calciatore olandese che nell’ultima stagione ha fatto molto bene con la maglia del Bologna in quello che è stato il suo primissimo campionato di Serie A.

Calciomercato Milan LIVE, le notizie di oggi venerdì 5 luglio

Dijks sogna il Milan. Ma la trattativa col Bologna appare difficile

Acquistato dall’Ajax, dove è cresciuto calcisticamente, per sostituire Adam Masina, l’olandese Dijks è stato protagonista di una buonissima stagione agli ordini di Sinisa Mihajlovic. Pare, almeno secondo alcune informazioni non precise, che il Milan abbia sondato anche il terreno per il classe ’93 senza però entrare troppo nel merito.

Le dichiarazioni di Dijks stesso, rilasciate oggi al suo ritorno a Bologna dopo le vacanze al portale Ad.nl, parlano chiaro: “Fino ad un anno fa ero nelle giovanili dell’Ajax sperando di esplodere, oggi so che il Milan mi vuole acquistare per 20 milioni di euro. In Italia mi sono adattato, sto bene e voglio fare sempre meglio. Magari con un club come quello rossonero…”

Incredulità nelle parole di Dijks che, secondo il portale olandese, sarebbe nel mirino del Milan in maniera concreta per rinforzare maggiormente la difesa. Una trattativa francamente dura, sia perché il Bologna lo ritiene incedibile sia perché il Milan ha praticamente già speso la stessa cifra (20 milioni) per un altro terzino come Theo Hernandez, che ha più o meno le stesse caratteristiche del talento olandese in questione.

CorSera – Milan, oggi si chiude per Capanni della Lazio

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it