C’è anche Gedson Fernandes tra i centrocampisti che il Milan valuta per rinforzarsi. Il 20enne talento del Benfica è un profilo che piace alla dirigenza.

Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, nel corso dello speciale “Calciomercato – L’Originale” ha confermato l’interesse rossonero per il giocatore. C’è stato un contatto diretto con il suo agente per sondare la possibilità di portare Gedson Fernandes a Milanello. Il prezzo del cartellino è stato fissato: il Benfica vuole 30 milioni di euro più bonus.

Non si tratta di un’operazione semplice. Per effettuarla, il Milan dovrà prima fare alcune cessioni e mettere insieme le risorse economiche necessarie. Paolo Maldini, Zvonimir Boban e Frederic Massara devono stare attenti al bilancio in questa finestra estiva del calciomercato. Il talentuoso centrocampista portoghese costa parecchio e sarà complicato riuscire ad assicurarselo, nonostante i buoni rapporti con Manuel Rui Costa (direttore sportivo del Benfica).

La cosa certa è che, dopo aver preso Rade Krunic e Ismael Bennacer dall’Empoli, la dirigenza vuole prendere un altro centrocampista. A proposito dell’algerino, nei prossimi giorni verranno definiti gli ultimi dettagli sul contratto.

