Il Milan in difesa pensa ad uno tra Lovren e Nastasic, mentre a centrocampo continua a piacere Praet. Le ultime news ci calciomercato di Pedullà da Sportitalia.

Paolo Maldini, Zvonimir Boban e Frederic Massara molto attivi per rinforzare la squadra di Marco Giampaolo. Ma anche nel cedere quei giocatori che non rientrano nel progetto tecnico-tattico.

Il giornalista Alfredo Pedullà di Sportitalia ha spiegato che per la fascia sinistra difensiva del Milan potrebbe tornare di moda Mario Rui del Napoli. Ma ciò solamente se partiranno tutti i terzini sinistri attualmente in organico, ritenuti cedibili. Per Ivan Strinic si può trovare una soluzione. Diego Laxalt piace all’Atalanta, al Torino e a società estere.

Per quanto riguarda Ricardo Rodriguez, potrebbe entrare nel discorso Matija Nastasic con lo Schalke 04 o finire altrove. Un altro difensore centrale seguito dal Milan è Dejan Lovren del Liverpool.

A centrocampo sono ritenuti cedibili sia Franck Kessie che Hakan Calhanoglu, se dovessero arrivare delle proposte il club le valuterebbe. Nel mirino rossonero rimane sempre Dennis Praet della Sampdoria, centrocampista che piace molto a Marco Giampaolo. Se uscisse uno tra Kessie e Calhanoglu, potrebbe arrivare il belga.

Per Gianluigi Donnarumma nessun cambiamento, tutto fermo col PSG. Per André Silva l’idea è quella di tenerlo se non dovesse arrivare un’offerta importante. Fabio Borini ha rifiutato due offerte, preferirebbe rimanere in Italia.

Redazione MilanLive.it

