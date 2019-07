Il quotidiano AS parla di un possibile duello italiano per il talento del Real Madrid, ovvero Mariano Diaz, cercato da Milan e Roma

La riunione di qualche settimana fa in Spagna tra la dirigenza del Real Madrid e quella del Milan, con Paolo Maldini e Zvonimir Boban in testa, ha dato i suoi frutti.

Il gruppo rossonero ha trovato l’accordo per Theo Hernandez, che ha già svolto le visite mediche con il Milan e sarà annunciato a giorni, ma ha anche mosso alcuni passi importanti e sondaggi concreti per altri calciatori che possono lasciare il ‘Bernabeu’ nelle prossime settimane, entro la fine della sessione estiva.

Calciomercato Milan, concorrenza romanista per il talento Diaz

Uno dei calciatori che il Milan avrebbe voluto strappare al Real Madrid è sicuramente l’attaccante spagnolo, di origini dominicane, Mariano Diaz. Il calciatore classe 1993 di proprietà madrilena potrebbe essere il rinforzo ideale per quanto riguarda l’attacco della nuova formazione di Marco Giampaolo, che non disdegnerebbe di avere con sé una seconda punta dinamica e tecnicamente di buon livello.

Diaz viene da una stagione poco proficua, con sole 13 presenze stagionali nonostante il Real volesse puntare forte su di lui dopo l’ottima esperienza nel 2017-2018 con la maglia del Lione. Dunque il suo futuro in Liga è tutt’altro che scontato: secondo quanto riportato da AS anche la Roma avrebbe chiesto informazioni per Mariano Diaz, con la volontà di prenderlo in prestito con diritto di riscatto.

Concorrenza italiana dunque per il Milan che se vuole veramente puntare sullo spagnolo 26enne dovrà dunque affrettarsi, visto che pure dall’Inghilterra si parla di diversi interessi per il calciatore. Intanto da Madrid arriva la notizia della cessione al Siviglia del terzino Reguilòn, altro calciatore seguito da vicino da Maldini e compagnia.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

