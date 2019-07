Qualità impressionanti a livello di passaggi e di precisione per Ismael Bennacer, possibile nuovo centrocampista del Milan

Talento e precisione. E’ questo che sembra cercare il Milan dal suo nuovo regista difensivo, un calciatore che abbia le capacità tecniche e balistiche per far girare bene la squadra.

I rossoneri hanno individuato in Ismael Bennacer il rinforzo ideale a centrocampo, un calciatore che è stato elogiato da tutti dopo l’ultima stagione con la maglia dell’Empoli per le sue capacità in fase di costruzione della manovra. L’attuale numero 10 dei toscani è al momento l’obiettivo numero uno per sostituire Bakayoko nel ruolo di metronomo, ovviamente con caratteristiche decisamente diverse dal francese.

Il Milan ha scelto Bennacer: numeri invidiabili per assist e passaggi

Il calciatore classe ’97 nato in Francia ma di nazionalità algerina ha disputato una straordinaria annata ad Empoli, risultando uno dei calciatori più precisi e determinanti a livello di passaggi. Le statistiche parlano da sole.

Nella stagione 2018-2019 Bennacer vanta queste percentuali:

-87,5% passaggi completati

-75,5% passaggi completati nella trequarti avversaria

-62,3% lanci lunghi accurati

-80,5% dribbling riusciti

-10.86 palloni recuperati/90 min

Ottimi numeri dunque per un calciatore che al Milan serve dunque come il pane. La conferma arriva anche dalla Coppa d’Africa 2019 che Bennacer sta giocando benissimo con la maglia della sua Algeria: il talento empolese è stato dichiarato miglior calciatore della fase a gironi, utilizzato da mezzala di qualità e autore di tre prove molto positive in una delle Nazionali più quotate a livello continentale.

