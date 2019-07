Si allontana sempre di più Ceballos dal Milan. Su di lui ora è forte il Tottenham: decisiva la telefonata fra Pochettino e il calciatore stesso. Si chiude a breve?

I tifosi del Milan sognano ancora Dani Ceballos, ma il centrocampista adesso è ad un passo dal Tottenham. Secondo quanto riportato da AS, Mauricio Pochettino lo avrebbe quasi convinto a trasferirsi a Londra, in Premier League.

Il centrocampista, reduce dallo splendido Europeo Under 21 con la Spagna, è stato chiaro: vuole giocare con maggior continuità, ma al tempo stesso non gli dispiacerebbe rimanere al Real Madrid. Zinedine Zidane però non lo vede, nonostante le sue immense qualità. Ecco perché la soluzione più probabile è il prestito secco o con recompra, formula che non piace al Milan.

Le possibilità infatti sono scemate nelle ultime ore. Si è fatto avanti con forza il Tottenham a caccia di un altro centrocampista (dopo Tanguy Ndombele, costato 70 milioni) per sostituire Christian Eriksen, che ha già rivelato di voler cambiare aria. E chissà se non sia proprio Ceballos la carte del Real Madrid per arrivare al forte centrocampista danese.

Secondo AS, Pochettino e il giocatore hanno avuto dei contatti in queste ore. Il tecnico argentino gli avrebbe illustrato il progetto: nella sua idea tattica, lo spagnolo avrebbe un ruolo rilevante, da protagonista. Il quotidiano spagnolo sottolinea che c’è anche il Milan sulle sue tracce, ma ad ora il Tottenham è nettamente avanti.

Redazione MilanLive.it

