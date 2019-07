Il Milan, tramite il proprio sito ufficiale, ha annunciato l’impegno dei rossoneri in Kosovo contro il Feronikeli, uno degli ultimi test prima dell’inizio della stagione. Si giocherà il prossimo 10 agosto alle 20.45.

“AC Milan e FC Feronikeli annunciano che sabato 10 agosto 2019, alle 20.45, si affronteranno in una gara amichevole al “Fadil Vokkri Stadium” di Pristina, in Kosovo. Il Milan giocherà contro il Club del Presidente Naser Ramaj, fondato nel 1974, che milita nella massima serie del calcio kosovaro, la “Superliga e Futbollit të Kosovës” (Football Super League of Kosovo) vincendo il primo campionato della sua storia nel 2014-15 e ripetendosi nell’anno successivo. Il terzo titolo, conquistato nella stagione appena conclusa, ha permesso alla squadra guidata dall’allenatore Zekirija Ramadani di qualificarsi per i preliminari della UEFA Champions League.

La gara del 10 agosto rientra nel calendario estivo di amichevoli dopo il trittico di impegni negli Stati Uniti e a Cardiff, nel Regno Unito, per l’ICC. Quella di Pristina sarà un’occasione per gli appassionati di calcio, e in particolare per i tifosi rossoneri in Kosovo e nei limitrofi Paesi balcanici, di seguire da vicino il proprio Club nel percorso di preparazione verso la nuova stagione sportiva”.

