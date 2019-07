Oggi al centro sportivo di Milanello si sono presentati alcuni calciatori della rosa milanista anticipando le consuete visite mediche

Solo la prossima settimana il Milan si radunerà per cominciare la preparazione alla nuova stagione calcistica 2019-2020.

Oggi però alcuni calciatori della rosa rossonera hanno iniziato a lavorare per cercare di presentarsi al meglio alla ‘chiamata’ di mister Marco Giampaolo. Si è trattato degli elementi attualmente infortunati della squadra, calciatori che hanno terminato la stagione con problemi muscolari o altro e che vogliono provare a rimettersi in pari col resto del gruppo.

Davide Calabria, che ha anche postato un video del suo ritorno a Milanello, assieme a Gigio Donnarumma, Giacomo Bonaventura e Mattia Caldara, si sono presentati al centro sportivo di Carnago in giornata per i primi test fisico-atletici e per riprendere la preparazione in maniera personalizzata visti i vari infortuni recenti.

Un ottimo modo per far capire al Milan e al neo tecnico Giampaolo che, nonostante i chiari problemi fisici, ci sono anche loro, che saranno presto abili ed arruolabili. Per Caldara e Bonaventura, vista la gravità degli infortuni, ci vorrà qualche settimana o mese in più, mentre sia Donnarumma (fermatosi nel ritiro della Nazionale a giugno) sia Calabria il rientro a pieno regime appare molto vicino.

Adnkronos – Milan-Qatar, interesse concreto: discussione iniziata

Keivan Karimi – Redazione Milanlive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it