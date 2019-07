Pare che gli emiri del Qatar, o personaggi molto vicini alla famiglia reale, siano davvero interessati ad acquisire le quote del Milan

Arrivano conferme alle voci dei giorni scorsi riguardanti l’interesse concreto di alcuni investitori dal Qatar per le quote di maggioranza del Milan.

Nonostante le smentite di rito recenti, pare proprio che alcuni personaggi molto vicini all’emiro Al-Thani siano in procinto di parlare con il fondo d’investimento Elliott Management Corporation, attuale proprietario dell’A.C. Milan, per una possibile acquisizione a cifre altissime.

Secondo l’agenzia di stampa Adnkronos, non sarebbe la famiglia di Nasser Al-Khelaifi, patron del PSG, ad essersi interessata principalmente al Milan, bensì un gruppo ancora più importante all’interno della politica economica qatariota. Addirittura i dialoghi sarebbero già iniziati nel capoluogo lombardo, magari proprio presso l’Hotel Excelsior Gallia, struttura alberghiera cittadina finanziata proprio dagli emiri. Tra l’inizio della settimana corrente e la giornata di ieri sarebbero avvenuti i primi importanti contatti tra le parti, ovviamente a scopo solo informativo.

Crescono così le possibilità di vedere il Milan nelle mani di una rappresentanza araba nei prossimi anni, visto che il progetto principale di Elliott è sempre stato quello di valorizzare l’asset Milan per poi rivenderlo ai migliori offerenti. Inoltre dal paese del Golfo Persico è risaputa l’intenzione di approdare commercialmente in Italia con un progetto oneroso e multifunzionale, come già fatto a Parigi anni fa.

Sfumato invece pare l’interesse dal Qatar per la Roma: non sono piaciute agli emiri le intercettazioni telefoniche riguardanti un presunto contatto con Matteo Renzi per la cessione del club giallorosso.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

