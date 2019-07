Il Milan, approfittando dell’incontro con l’agente Giuseppe Riso, ha chiesto informazioni su Gianluca Mancini. Il difensore centrale dell’Atalanta piace ai rossoneri.

Il calciomercato rossonero è entrato nel vivo negli ultimi due giorni, con diverse accelerate su alcuni fronti. Oggi Sportmediaset scrive anche dell’interesse per un nuovo difensore.

Si tratta di Gianluca Mancini, di proprietà dell’Atalanta, ufficiosamente messo in vendita dal club nerazzurro che vorrebbe monetizzare entro questa estate. Stiamo parlando di un difensore centrale classe 1996, all’occorrenza può anche ricoprire il ruolo di terzino destro. Già nel giro della nazionale maggiore, è stato convocato già diverse volte dal CT Roberto Mancini. Il contratto con l’Atalanta è lungo, fino al 2023 Ma le intenzioni del club sono diverse. Lo stesso giocatore avrebbe già accettato un trasferimento nel corso delle prossime settimane.

La Roma era fortemente in vantaggio sul giocatore, ma oggi si è registrata una clamorosa frenata nella trattativa. L’Atalanta chiede 25 milioni di euro per il cartellino, cifra che i giallorossi non vogliono spendere. Il DS petrachi si starebbe dunque concentrando su altri profili per rinforzare la difesa romanista recentemente rimasta orfana di Manolas.

Il Milan avrebbe chiesto informazioni su Gianluca Mancini, sfruttando l’incontro avvenuto a Casa Milan nei giorni scorsi con Giuseppe Riso. Per ora si tratta solo di un’idea, un richiesta di info al momento senza troppi approfondimenti. Ma chissà che nelle prossime ore/giorni, non possa esserci un importante affondo. In difesa il Milan segue diversi profili, ma avrebbe bisogno di un giocatore che possa subito dare garanzie e giocare titolare al fianco di Alessio Romagnoli. Ricordiamo infatti che Mattia Caldara è al momento infortunato e non sarà al massimo per l’inizio della stagione, mentre Mateo Musacchio non ha fornito adeguate garanzie in queste due stagioni da rossonero.

