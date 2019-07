Ufficiale! Il Milan ha preso a titolo definitivo Theo Hernandez come si evince dal sito della Lega Serie A nella lista dei trasferimenti estivi

Manca ancora il comunicato ufficiale del Milan, ma ormai è sicuro al 100%: Theo Hernandez è un nuovo calciatore rossonero.

Il difensore francese di origine iberica aveva già svolto in settimana le visite mediche con il Milan e firmato il suo nuovo contratto con la società di via Aldo Rossi, ma soltanto ieri è stato depositato ufficialmente l’accordo con il calciatore classe ’97.

Hernandez, come si legge dal sito web della Lega Serie A nel reparto dedicato agli ultimi trasferimenti ufficiali della sessione estiva, è stato acquistato dal Milan a titolo definitivo. Il calciatore molto probabilmente passa alla squadra rossonera dal Real Madrid per circa 20 milioni di euro, anche se si attende il comunicato dal sito istituzionale del Milan per scoprire le cifre reali.

Il deposito del contratto è datato 5 luglio, dunque la giornata di ieri, che sancisce così ufficialmente l’inizio dell’avventura del terzino francese con la maglia rossonera. La speranza di Paolo Maldini, che lo ha scelto personalmente dopo l’incontro con la dirigenza del Real, è che Hernandez segua le orme del fratello maggiore Lucas, titolare della Nazionale campione del Mondo e appena passato al Bayern Monaco per 80 milioni di euro.

Visto che ormai il trasferimento di Theo Hernandez è cosa fatta, appare certo che la prossima settimana ci sia anche il francese nel giorno del raduno a Milanello, dove incontrerà per la prima volta i nuovi compagni ed il nuovo tecnico Giampaolo. Inoltre il Milan, dopo aver completato l’acquisto del terzino, dovrà lavorare a breve per sfoltire la rosa, soprattutto cedendo almeno un paio di esterni difensivi mancini.

Laxalt in partenza: il Milan valuta due offerte

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

